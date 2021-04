Neymar fala em vencer Liga dos Campeões e diminui Bola de Ouro: "não estou nem aí"

O PSG faz, nesta quarta-feira (28), o jogo de ida das semis da Liga dos Campeões contra o Manchester City, em Paris. Na véspera do duelo, o atacante brasileiro Neymar foi convidado para a coletiva e destacou o sonho de vencer a Liga dos Campeões, além de diminuir a premiação de Bola de Ouro, de melhor atleta do mundo.

"Estou muito feliz com a temporada que o PSG está fazendo. A questão da Bola de Ouro, já nem ligo para isso. Não é uma coisa que penso, para ser bem sincero eu não estou nem aí. Quero é ganhar a Champions, vencer. Isso com certeza faz a diferença na minha vida, na minha carreira. Com certeza lá na frente vou olhar para trás e ver que ganhei uma, duas, três ou quatro Champions. Isso é o mais importante", declarou.

Questionado sobre se o atacante Kylian Mbappé, companheiro no Paris Saint-Germain, está à frente na briga pela Bola de Ouro, o brasileiro minimizou a "concorrência" e fez questão de destacar a qualidade do atacante.

Legenda: Neymar e Mbappé comemoram gol após jogada de contra-ataque Foto: AFP

"A gente tem uma grande amizade, é um grande jogador e vem demonstrando isso a cada ano. Espero que siga fazendo gols, que continue jogando bem. Claro que vou sempre torcer para que atinja todos os recordes possíveis. Além de um bom jogador é uma boa pessoa. Tenho certeza que está no caminho certo", afirmou.

Na carreira, Neymar foi campeão da Liga dos Campeões na temporada 2014-2015 pelo Barcelona. Na época, foi também o artilheiro da competição com 11 gols. No último ano, disputou a final com o PSG, mas sofreu um revés para o Bayern de Munique, da Alemanha, e ficou com o vice.

