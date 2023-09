Neymar desmente jornal que publicou sobre o jogador ter pedido a demissão de Jorge Jesus; confira

Neymar desmentiu a notícia publicada nesta segunda-feira (25) pelo jornal espanhol “Sport” de que teria brigado com o técnico Jorge Jesus do Al-Hilal e por consequência disso, teria pedido a demissão do treinador português.

O jogador deixou um comentário nas redes sociais do veículo de notícias, alegando ser uma informação falsa.

Veja o comentário do atacante

Legenda: O atleta deixou um comentário nas redes sociais do veículo de notícias Foto: Reprodução/Internet

Próximo jogo do Al-Hilal

O Al-Hilal entra em campo nesta sexta-feira (29) contra a equipe do Al-Shabab, em jogo válido pelo Campeonato Saudita. A partida acontece às 15 horas de Brasília, no Prince Faisal bin Fahd Stadium. A equipe comandada por Jorge Jesus ocupa a segunda colocação da competição.