Netflix lança trailer inédito de documentário sobre Schumacher; assista

A Netflix anunciou a data de lançamento do documentário sobre a vida e carreira de Michael Schumacher. O filme sobre o heptacampeão mundial de Fórmula 1 estreia no próximo dia 15 de setembro. Nesta quarta-feira (25), a plataforma soltou um trailer inédito que dá uma prévia aos fãs de velocidade.

Assista ao trailer divulgado pela Netflix

Com depoimentos de familiares, amigos e de nomes do automobilismo, como Sebastian Vettel, o documentário deve contar um pouco sobre a vida de Schumacher antes de virar piloto profissional, como foi a carreira do heptacampeão e ainda mostrar um lado mais pessoal e família do alemão.

Pelo trailer, algumas filmagens caseiras são reveladas, ou seja, dá para esperar imagens inéditas de Schumacher, em ambiente familiar e descontração. É possível ver rapidamente também uma comparação entre Schumacher, Prost e Senna.

Carreira de Michael Schumacher

Maior campeão da F-1, ao lado de Lewis Hamilton, Schumacher soma 17 temporadas na categoria, sete títulos, 91 vitórias, 155 pódios em 308 corridas.

Aposentado em 2012, o alemão sofreu um grave acidente em 2013, que o deixou em coma por meses. Desde o ano seguinte, Schumacher luta por evolução, mas pouco se sabe sobre o real estado de saúde da lenda do automobilismo.

