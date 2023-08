Nadadora olímpica morre subitamente aos 43 anos

A britânica Helen Smart, nadadora olímpica que disputou as Olímpiadas de Sydney, na Austrália, em 2000, representando a sua nação, morreu subitamente, aos 43 anos de idade. A informação foi divulgada pela escolha em que ela trabalhava a: Worsley Mesnes Community Primary School.

"É com grande tristeza e pesar que tenho que anunciar a morte repentina de nossa amada diretora, Sra. Helen Smart", anunciou um diretor da instituição, por meio das redes sociais.

Em 2000, com 19 anos, Helen Smart, conhecida na época como Helen Don-Duncan, era campeã britânica de nado costas e disputou os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, representando a Grã-Bretanha nas provas de 50 metros costas e 200 metros costas. Logo após as Olimpíadas, a atleta se aposentou e foi trabalhar com educadora.

Em sua curta carreira como nadadora, Helen viveu o ápice ao chegar na maior competição esportiva do planeta, além de ganhar uma medalha de bronze nos Jogos da Commonwealth de 1998 e alguns outros troféus.