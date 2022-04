Mosaico da torcida do Fortaleza: saiba detalhes da festa no Castelão na final do Cearense

A torcida do Fortaleza, através do grupo 'Equipe Mosaico', definiu como será o tradicional mosaico nas arquibancadas tricolores durante a final do Campeonato Cearense 2022, contra o Caucaia.

Diferente da Copa do Nordeste, desta vez os dois mosaicos serão montados no setor sul do estádio, nas arquibancadas inferiores e superiores.

Na entrada dos jogadores, durante o hino brasileiro, o mosaico de papel será levantado. Ao término, a previsão é de um mosaico de led, ambos no setor sul.

Instruções

A 'Equipe Mosaico' solicita aos torcedores que entrem cedo no estádio e levantem os papéis em caso de cadeira vazia ao lado.

Fortaleza e Caucaia se enfrentam na Arena Castelão às 18h30. Empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, fatura o título estadual.