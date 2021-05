"Momento de voltar para casa", diz Douglas Costa em vídeo vazado com anúncio de retorno ao Grêmio

Próximo de ser anunciado pelo Grêmio, o atacante Douglas Costa estrelou um vídeo falando sobre o retorno ao clube de coração após 12 anos. O material foi vazado nesta sexta-feira (21) e o assunto ficou entre os mais comentados das redes sociais.

No vídeo, Douglas Costas revela conversas com o zagueiro Geromel durante a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e garante ser o momento certo de retornar para casa.

"Depois de 12 anos fora, acredito que é o momento justo de voltar para casa. Porque essa conversa se iniciou muito tempo atrás, estava na Copa da Rússia e ele (Geromel) brincando, "e aí, vai voltar?" Falei daqui dois ou três anos me convoca que eu estou lá. E passou rápido, graças a Deus o Geromel teve impacto importante nisso, um cara que sempre me quis no clube, no Grêmio, apesar de todos os funcionários e atletas também quererem minha chegada. Um retorno importante, venho com bagagem importante depois de anos fora e acredito que vamos colher muitos frutos agora. Realmente sempre foi o time do meu coração"

Despedida do Bayern de Munique

A sexta-feira marcou também a despedida de Douglas Costa do Bayern de Munique. Nas redes sociais, o clube alemão anunciou a saída do atacante de 30 anos.

Abschied aus München: Douglas Costa und Tiago Dantas werden den FC Bayern verlassen. — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 21, 2021

Douglas Costa chega ao Grêmio por empréstimo da Juventus-ITA. O vínculo com o clube gaúcho vigora até julho de 2022 e terá o contrato renovado automaticamente até o fim de 2023.

