Milton Neves faz comentário machista sobre Alisha Lehmann, namorada de Douglas Luiz; jogador rebate

Douglas Luiz criticou Milton Neves após o jornalista postar vídeo da namorada do jogador, a atleta Alisha Lehmann. Ela também atua pelo Aston Villa, como o brasileiro.

Nas imagens, a companheira do ex-jogador do Vasco aparece celebrando um gol e imita Cristiano Ronaldo. No entanto, a legenda do vídeo publicado pelo jornalista da Band pergunta de forma provocativa qual o número da atleta, como forma de provação para o público focar no corpo dela.

"Sem voltar o vídeo. Qual número estava na camisa dela?", disse a mensagem no vídeo postada por Milton Neves.

A postagem machista recebeu reposta imediata do jogador, que escreveu:

Você já velho, anos no futebol e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora que ainda por cima é minha namorada.

"Você já velho, anos no futebol, e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora que ainda por cima é minha namorada. Não aprendeu o que é respeito. É sacanagem!", desabafou.

O comunicador excluiu o tuíte das redes sociais.

