'Meu quinquagésimo teste', ironiza Neymar nas redes sociais em meio a polêmicas com festa

Neymar publicou um vídeo realizando um teste de coronavírus, ironizando com a legenda “esse foi meu quinquagésimo teste”. O atacante do PSG está envolvido em uma polêmica devido a uma suposta festa de réveillon com 500 pessoas em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.

O jogador tem publicado fotos em Balneário Camboriú, Santa Catarina, com amigos, desde a última quarta-feira. O atacante tem aparecido também em publicações de turistas e moradores da região.

A festa de réveillon começou na última sexta-feira (25) e vai acabar após a virada do ano. O atacante teria, inclusive, contratado uma banda para animar as centenas de convidados.