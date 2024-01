Meia paraguaio Jorge Recalde chega ao Ceará

O meia Recalde, uma das principais contratações do Ceará para a temporada, desembarcou em Fortaleza nesta sexta-feira (6). O paraguaio foi recepcionado pelo assessor de futebol do Vovô, Ricardinho.

O meia, que defendia o Newell’s Old Boys, da Argentina, já se apresenta em Porangabuçu no período da tarde e se junta ao restante do elenco.

Recalde é de Assunção, no Paraguai e começou no Libertad, em 2012. Após se destacar na equipe, foi para o gigante Olímpia em 2020. Em 2023, chamou atenção do argentino Newell’s Old Boys, onde disputou 46 jogos, marcou 8 gols e deu 3 assistências em 2023.

Legenda: Recalde (ao centro), foi recepcionado por Ricardinho ao desembarcar Foto: Felipe Santos/CearaSC

Grupo quase completo

Com a chegada de Recalde, o Vovô conta o grupo quase completo para os treinos da temporada. Dos 7 reforços anunciados, apenas o zagueiro Matheus Felipe, confirmado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira (5), ainda não tem data para se apresentar.