Meia Felipe Baxola renova contrato com o Ceará até o fim de 2021

Um dos poucos jogadores cujo contrato com o Ceará encerrava-se ao fim do Campeonato Brasileiro 2020, o meia Felipe Silva, o Baxola, teve seu futuro definido nesta sexta-feira (5). O Diário do Nordeste apurou que o contrato do jogador com o Vovô contava com dispositivo de renovação automática por mais um ano, o que pesou para que houvesse desfecho sobre a situação.

O vínculo do atleta com o clube foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (5).

Legenda: Contrato de Baxola no BID Foto: BID/CBF

Desempenho recente

Legenda: O meia Felipe Silva está no Ceará desde 2019 Foto: JL ROSA

Aos 30 anos, o meia Felipe Baxola está em Porangabuçu desde 2019. Naquela temporada, realizou 42 jogos, sendo 33 como titular, e marcou cinco gols.

Em 2020, porém, foi bem menos utilizado, entrando em campo em 26 oportunidades e sendo titular em 14, com três gols marcados.

Nas últimas partidas do clube pela Série A do Campeonato Brasileiro, sequer chegou a ser relacionado pelo técnico Guto Ferreira, o que deixou o futuro do jogador incerto.