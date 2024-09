McLaren terá pintura especial no carro com o nome de Ayrton Senna no GP de Cingapura

A McLaren vai aproveitar o GP de Cingapura, marcado para este domingo, para adotar uma pintura especial a fim de homenagear os modelos da era MP4, época que corresponde ao período de 1981 à 1996. A escuderia vai usar um design retrô para relembrar de pilotos lendários da equipe. E Ayrton Senna, tricampeão do mundo de Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991 pela escuderia será um dos homenageados.

Além do piloto brasileiro, morto em 1994 durante o GP de Ímola, nomes icônicos como o do francês Alain Prost, e do austríaco Niki Lauda também vão estar presentes ao redor do cokpit.

Dessa forma, o design do MCL38 vai trocar o preto pelo branco nas pistas do circuito urbano de Cingapura. Em trabalho com o patrocinador OKX, a equipe visa celebrar o período em que a Malboro estampava o carro com as cores vermelho e branco.

Nessa época em que a Mclaren dominava as ações na Fórmula 1, o ano de 1988 foi especial. Nesta temporada, com um carro MP4/4, a equipe venceu 16 corridas em um ano que marcou o primeiro título mundial de Senna.

A pintura vermelha e branca, que eternizou esse momento áureo da McLaren, foi excluído em 1996. Já o prefixo MP4 deixou de ser usado em 2017. A partir daí, a equipe passou a usar o "MCL" tendo como base o nome da escuderia.

Louise McWen, chefe do departamento de Marketing da equipe aprovou a ideia de resgate às tradições . "É fantástico trazer de volta nossa terceira pintura personalizada em Cingapura. É uma ótima maneira de celebrar e honrar nossa história icônica, de uma forma que une fãs antigos e novos", afirmou.

Outras equipes também vão adotar uma pintura especial em seus carros no GP deste final de semana. A Mercedes revelou o seu novo design e vai trocar o preto e prata pelo verde para comemorar os 50 anos de sua principal patrocinadora.