Manchester United x Charlton: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Manchester United enfrenta o Charlton em jogo das quartas de final da Copa da Liga. O duelo entre as equipes será às 17h (de Brasília) desta terça-feira (10), no Old Trafford, na Inglaterra.

O Manchester eliminou o Burnley nas oitavas do torneio por 2 a 0. Agora, a equipe busca manter a sequência positiva e chegar a sexta vitória seguida. Caso vença, avança para a semifinal. A equipe reserva deve entrar em campo.

Já o Charlton conseguiu eliminar o Steveage por 5 a 4 nos pênaltis, depois de ter empatado em 1 a 1 no tempo nornal. As equipes já se enfrentaram em 59 jogos. O United venceu 38 vezes contra 10 do Charlton.

ONDE ASSISTIR

Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED: Butland; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia; Fred, McTominay, Eriksen; Elanga, Martial, Garnacho.

CHARLTON: MacGillivray; Clare, Ness, Lavelle, Inniss, Sessegnon; Rak-Sakyi, Dobson, Morgan, Blackett-Taylor; Stockley.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Charlton

Data e hora: 10/01, às 17h (de Brasília)

Local: Old Trafford (ING)