Manchester United vence com placar mínimo e avança para as quartas de final da Liga Europa

Manchester United confirmou o favoritismo e está entre os oito melhores da Liga Europa. O gigante avançou às quartas de final da competição ao voltar a ganhar de Real Bétis.

Suspenso por quatro jogos na Inglaterra após expulsão direta contra o Southampton, no domingo, o brasileiro Casemiro pôde defender o Manchester United na visita ao Bétis nesta quinta-feira e deu a assistência para Rashford definir novo 1 a 0 na série.



O volante inverteu uma jogada no começo do segundo tempo, o atacante dominou e soltou a bomba de fora da área, acertando no cantinho de Rui Silva. O United que jogava pelo empate se retraiu e apenas administrou a vantagem para se garantir entre os oito melhores.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Betis: Bravo, Miranda, Edgar, Pezzella e Sabaly; Guido Rodriguez, William Carvalho, Canales, Perez e Joaquin; Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez (Maguire) e Malacia; Casemiro, Fred (Sabtizer), Sancho, Bruno Fernandes e Rashford; Weghorst. Técnico: Erik Ten Hag.

REAL BETIS X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA

Data: 16/03/2023

Horário: 14h45

Local: Estádio Benito Villamarín

Árbitro: Srdan Jovanovic