Manchester City x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Manchester City entra em campo nesta terça-feira (26), às 16h (horário de Brasília), contra o Real Madrid, em duelo de ida da semifinal da UEFA Champions League. O duelo acontece no Etihad Stadium, em Manchester.

O duelo desta terça-feira reserva grande expectativa por se tratar de duas equipes que vivem grande fase e que estão recheadas de jogadores brasileiros.

No City, o goleiro Ederson é titular absoluto da posição. Gabriel Jesus e Fernandinho devem compor o banco de reservas. No Real Madrid, mais presença brazuca nos 11 iniciais. Vinicius Júnior, Casemiro e Militão são homens de confiança de Carlo Ancelotti. Rodrygo também é sempre opção para o decorrer do jogo.

Palpite para o jogo

inter@

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SBT, TNT e HBO Max

Ficha técnica | Real x Manchester City

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Data: 26/04/2022 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Prováveis escalações

Manchester City : Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Phil Foden e Sterling. Técnico : Pep Guardiola

: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Phil Foden e Sterling. : Pep Guardiola Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Luka Modrić, Casemiro e Toni Kroos; Valverde, Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti