Manchester City x Borussia Dortmund na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h, no estádio Etihad Stadium, em Manchester (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Manchester City, da Inglaterra, está na nona colocação, somando sete pontos em três jogos. Já o Borussia Dortmund, da Alemanha, ocupa atualmente a oitava posição, com sete pontos conquistados em três partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Phil Foden; Cherki, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Bellingham e Svensson; Adeyemi, Brandt e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

MANCHESTER CITY X BORUSSIA DORTMUND | FICHA TÉCNICA