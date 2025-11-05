Diário do Nordeste
Manchester City x Borussia Dortmund na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:48)
Jogada
Legenda: Astro norueguês está fora do Mundial por conta de lesão.
Foto: DARREN STAPLES / AFP

Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h, no estádio Etihad Stadium, em Manchester (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Manchester City, da Inglaterra, está na nona colocação, somando sete pontos em três jogos. Já o Borussia Dortmund, da Alemanha, ocupa atualmente a oitava posição, com sete pontos conquistados em três partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • HBO Max 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Phil Foden; Cherki, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Bellingham e Svensson; Adeyemi, Brandt e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

MANCHESTER CITY X BORUSSIA DORTMUND | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
  • Local: estádio Etihad Stadium, em Manchester (ING)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 17h (de Brasília)
