Manchester City derruba série invicta do Arsenal e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester City tem falhado na missão de alcançar o líder Arsenal na tabela do Campeonato Inglês, mas conseguiu superar o rival de Londres por 1 a 0, em duelo desta sexta-feira, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, e se tornou o primeiro classificado para as oitavas de final. A vaga foi garantida graças a um gol marcado pelo zagueiro Aké no segundo tempo.

A derrota para o City foi a primeira do Arsenal neste ano. Até então, a última havia sido no dia 9 de novembro, para o Wolverhampton. A partir daí, o time de Mikel Arteta emplacou uma série de sete jogos sem perder, com seis vitórias e um empate, mas o período inclui a parada de um mês para a disputa da Copa do Mundo.



As duas equipes entraram em campo com times que misturavam reservas e titulares. Do lado do City, Pep Guardiola não abriu mão de contar com o meia De Bruyne o atacante Haaland, duas de suas principais estrelas, mas fez mudanças como dar uma chance ao goleiro Ortega no lugar do brasileiro Ederson.



No Arsenal, a principal novidade promovida por Mikel Arteta foi a estreia do recém-contratado Trossard, vindo do Brighton, no time titular. Antes, o atacante belga havia jogado apenas sete minutos ao entrar no segundo tempo da vitória sobre o Manchester United no último final de semana,

O jogo



Os rivais fizeram um primeiro tempo de muito equilíbrio. O início do jogo foi movimentado, com os dois times se revezando nas ações ofensivas, mas a primeira boa chance foi do Arsenal, que parou em boa defesa do goleiro Ortega. O City até criou chances com finalizações de Haaland e De Bruyne, mas o goleiro Turner, substituindo Ramsdale, não foi tão exigido. Ortega, por sua vez, precisou fazer outra intervenção importante, para evitar gol de Trossard.



O segundo tempo teve uma mudança de cenário, com o City pressionando nos minutos iniciais, tanto que Turner logo precisou trabalhar para impedir que um chute rasteiro de De Bruyne cruzasse a linha. O volume ofensivo foi crescendo e Julian Álvarez, que entrou no lugar de Mahrez, acertou a trave após um chute forte.

No lance seguinte, o zagueiro Alké recebeu passe de Grealish e tocou para Aké marcar o gol da vitória. Arteta buscou soluções para ir atrás do empate e viu o brasileiro Marinelli entra bem pelo lado direito do ataque, mas não foi o suficiente.



Os demais jogos da quarta fase da Copa da Inglaterra serão disputados ao longo do final de semana e na segunda-feira, mas os confrontos das oitavas só serão conhecidos após sorteio.