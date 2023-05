Magno Malta é denunciado ao Conselho de Ética e STF após fala racista contra Vini Jr; veja vídeo

O senador Magno Malta (PL-ES) será investigado pelas falas que proferiu sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador Vini Jr, do Real Madrid. Em suas declarações, Malta disse criticou a repercussão do episódio de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Junior na Espanha no último domingo, em um jogo do Real Madrid contra o Valência.

Fabiano Contarato, líder do PT no Senado, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito policial por injúria racial contra Magno Malta diante das falas sobre o jogador brasileiro. O Psol anunciou que acionará o Conselho de Ética do Senado e protocolará uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal.

“Como pai de duas crianças negras, não posso ignorar o que testemunhei hoje no Senado. Por isso, acionei o Supremo Tribunal Federal para que instaurasse inquérito policial para averiguar falas racistas do senador”, informou Contarato pelo Twitter.

Declaração de Magno Malta

Magno Malta comentou sobre o caso durante a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. “Então é o seguinte: cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. É ágil, alegre, tudo o que você possa imaginar ele tem", disse.

