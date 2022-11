Liga do Futebol Brasileiro recebe oferta bilionária de fundo soberano de Abu Dhabi

A Liga do Futebol Brasileiro (Libra), formada por Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco, terá o fundo soberano de Abu Dhabi, o Mubadala Capital, como seu investidor. A oferta oferecida pelo fundo é de um valor de R$ 4.750 bilhões pela compra de 20% da nova Liga do Brasileiro.

Na última segunda-feira (7) aconteceu uma votação na Assembleia Geral da Libra, quando representantes dos clubes que fazem parte da liga votaram de forma unânime a favor da assinatura de um contrato de exclusividade entre a Libra e o fundo Mubadala Capital. Todo o processo foi conduzido pelo banco BTG Pactual e pela Codajas Sports Kapital (CSK). Os integrantes da Libra receberão parcelas diferentes referentes ao valor da compra.

Em nota, a Libra comunicou oficialmente o negócio. "Após a condução de um processo competitivo para recebimento de propostas conduzido pelo Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual") e pela Codajas Sports Kapital ("CSK"), foi aprovado, por unanimidade, em Assembleia Geral da Liga do Futebol Brasileiro - LIBRA, realizada no dia 7 de novembro de 2022, a concessão de um período de exclusividade ao Mubadala Capital para a negociação e formalização da documentação definitiva relacionada ao investimento no veículo comercial da Libra que fará a distribuição e venda de direitos de transmissão e comerciais do campeonato”, disse a Libra em nota.

“O comitê de Investimento, formado por integrantes da LIBRA, será agora responsável, juntamente com o BTG Pactual e a CSK, pela condução das negociações relacionadas aos contratos definitivos e manterá os clubes associados à LIBRA permanentemente informados do andamento dos trabalhos", completou a Liga.