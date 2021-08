Letícia Bufoni conquista torneio de Paris de skate

A skatista brasileira Letícia Bufoni conquistou, nesta quarta-feira (18), o Red Bull Paris Conquest 2021, torneio de skate realizado na capital francesa, que sediará os Jogos Olímpicos de 2024.

A hexacampeã do X-Games, venceu Eugenia Ginepro, da Argentina, e Charlotte Hym, da França, em uma final tripla, após a japonesa Aori Nishimura, que seria a única adversária da brasileira na decisão, lesionar o tornozelo. Desta forma, a organização optou por retornar à competição as duas semifinalistas eliminadas e realizar uma disputa tripla valendo o título do evento.

Formato da competição

Diferentemente do que foi apresentado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando os skatistas iam para a pista sozinhos e realizam manobras, o evento contou com a disputa "mano a mano". Desta forma, dois skatistas exploravam a pista ao mesmo tempo em voltas de 5 minutos e os juízes escolhiam o vencedor da bateria.

A brasileira Letícia Bufoni passou com tranquilidade nas primeiras rodadas e venceu a francesa Charlotte Hym, na semifinal, por unanimidade.

Na final, Letícia realizou boas manobras, enquanto as adversárias sofreram com os erros, confirmando o título do Red Bull Paris Conquest 2021.