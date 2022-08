Laura Pigossi perde para russa Elina Avanesyan e se despede do US Open na fase classificatória

A tenista Laura Pigossi, medalhista olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio, se despediu do US Open na fase classificatória. Nesta quarta-feira (24), a brasileira perdeu para Elina Avanesyan por 2 sets a 0, com parciais de 4/6 e 4/6.

Pigossi estava representando o Brasil na fase classificatória no Aberto dos Estados Unidos ao lado de Carol Meligeni. A brasileira enfrenta a tcheca Linda Fruhvirtová nesta quinta-feira (25).

A competição conta ainda com a brasileira Beatriz Haddad Maia, que está na lista principal do US Open.

