Junior Barranquilla acerta o retorno de Miguel Borja, do Palmeiras, por quase R$ 20 milhões

O atacante Miguel Borja, do Palmeiras, está retornando ao Junior Barranquilla, da Colômbia, em definitivo. De acordo com o ge.globo, a equipe colombiana irá desembolsar cerca de US$ 3,5 milhões (quase R$ 20 milhões) para adquirir 50% dos direitos do colombiano - a outra metade permanece com a equipe paulista. O contrato será de três temporadas.

A confirmação da negociação foi revelada por Alejandro Char, ex-prefeito de Barranquilla e irmão do ex-presidente do Junior Fuad Char, em publicação nas redes sociais. Na ocasião, Alejandro se referiu ao atacante com o velho ditado: "o bom filho à casa torna!", relembrando as passagens de Borja pelo Junior Barranquilla nas temporadas 2020 e 2021.

Desde 2017 no Palmeiras, quando chegou com status de titular e carregando o peso de ser a contratação mais cara da história do clube (R$ 40 milhoes), Borja não rendeu o esperado e acabou perdendo espaço na equipe titular. Emprestado ao Grêmio na última temporada, o atacante disputou 20 partidas, marcou cinco gols e deu três assistências, mas não conseguiu livrar os gaúchos do rebaixamento à Série B.