Jogos de futebol poderão ter cartão azul nas partidas; entenda como funcionará novo recurso

O futebol pode ganhar uma nova forma de punição ainda em 2024. O cartão azul deverá ser inserido no esporte profissional para punir lances antidesportivos dentro dos jogos. De acordo com o periódico The Telegraph, da Inglaterra, a novidade deve ser anunciada nesta sexta-feira (9) pela International Football Association Board (Ifab). No entanto, o novo método de punição passará por uma votação para saber se entrará mesmo em vigor ou não apenas no congresso anual da entidade, previsto para março.

O jogador que receber o cartão azul será removido de campo por dez minutos. O cartão será aplicado em casos de simulação, faltas antijogo ou se os atletas desrespeitarem a equipe de arbitragem. Em caso de dois cartões azuis ou um amarelo e um azul, os atletas serão expulsos do jogo em questão.

Segundo o The Telegraph, os cartões devem começar a ser testados já no período do verão europeu, a partir de junho de 2024, em campeonatos como a Copa da Inglaterra masculina e feminina e até mesmo na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

ADVENTO DOS CARTÕES

Caso o cartão azul seja realmente aprovado, o esporte terá um novo método de punição desde a inserção dos cartões amarelos e vermelhos, que ocorreu na Copa do Mundo de 1970 no México.

Porém, vale ressaltar que, na possível fase inicial de implementação, competições como a Copa do Mundo não farão parte dos testes preliminares.