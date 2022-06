Jogos de futebol hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de quinta (2)

A quinta-feira (2) de futebol será de bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro e de início de disputa da Liga das Nações, competição europeia envolvendo seleções do continente. O amistoso preparatório da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar também movimenta o dia de jogos.

VEJA OS JOGOS DE HOJE (2)

Amistoso da Seleção Brasileira

08h - Coreia do Sul x Brasil - TV Globo e SporTV

Campeonato Brasileiro Série B

20h - Vasco x Grêmio - Premiere

21h30 - Guarani x Vila Nova - SporTV e Premiere

21h30 - Sport x Ponte Preta - SporTV e Premiere

Liga das Nações

13h - Gerógia x Gibraltar - Star+

13h - Bulgária x Macedônia do Norte - Star+

13h - Chipre x Kosovo - ESPN 4 e Star+

13h - Estônia x San Marino - Star+

15h45 - República Tcheca x Suíça - SporTV

15h45 - Espanha x Portugal - ESPN e Star+

15h45 - Israel x Finlândia - Star+

15h45 - Irlanda do Norte x Grécia - ESPN 4 e Star+

15h45 - Eslovênia x Suécia - Star+

15h45 - Sérvia x Noruega - SporTV 3