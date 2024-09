Jogos da Série B nesta segunda (23) podem alterar distância do Ceará para o G-4; veja partidas

Após golear o Vila Nova por 4 a 0 no último domingo (22), o Ceará volta suas atenções para partidas da Série B do Brasileirão 2024 que serão disputadas nesta segunda-feira (23) e podem impactar na situação do Vovô na tabela de classificação.

Três partidas serão disputadas nesta segunda, mas duas delas interessam diretamente ao Ceará. O Sport, que está à frente do Vovô na tabela, visita o Paysandu. Caso vença, o time pernambucano entra no G-4 e aumenta a distância do Ceará para quatro pontos.

Em caso de empate, o Sport segue na quinta colocação, mas com 44 pontos, dois à frente do Ceará. Em caso de derrota, estaciona nos 43 pontos, permanecendo na quinta colocação, um ponto à frente do Ceará.

Outro jogo que interessa ao Vovô é Brusque x Amazonas. O Brusque é o próximo adversário do Ceará na Série B e o Amazonas pode empatar com o Alvinegro de Porangabuçu em números de pontos caso vença a partida desta segunda.

JOGOS DA SÉRIE B NESTA SEGUNDA-FEIRA (23)