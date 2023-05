João Paulo Silva, presidente do Ceará presta depoimento para Operação Penalidade Máxima

O Ceará emitiu nota oficial nesta sexta-feira (19), afirmando que o presidente do clube, João Paulo Silva, prestou depoimento para Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação de resultados no futebol.

O clube informou que João Paulo prestou depoimento ao Promotor de Justiça do Ministério Público de Goiás, Fernando Cesconetto na última quinta-feira (18) e esteve acompanhado do diretor jurídico, Fred Bandeira.

Ainda em nota, o Vovô destaque que 'o processo tramita em sigilo e o Ceará Sporting Club espera que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos para que os envolvidos nas investigações sejam devidamente punidos'.



Ex-Ceará devem depor

O volante Richard e o lateral-direito Nino Paraíba, ex-jogadores do Ceará aparecem em conversas com apostadores nas mensagens anexadas na denúncia do Ministério Público de Goiás sobre a manipulação de jogos das Série A e B do Campeonato Brasileiro.

Ambos levaram cartão amarelo contra o Cuiabá, pela Série A de 2022, segundo a investigação. Nesta semana, o America rescindiu contrato de Nino Paraíba. Richard segue no Cruzeiro.