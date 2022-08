João Paulo Diniz era ex-atleta e apoiava projetos sociais no Ceará

O empresário João Paulo Diniz, que morreu aos 58 anos no último domingo (31), era um dos grandes incentivadores do esporte brasileiro. Filho de Abílio Diniz, fundador do Pão de Açúcar, era ex-atleta e apoiava projetos sociais, inclusive uma iniciativa no Estado do Ceará.

Segundo o UOL, João Paulo era um praticante de triatlo e competia em maratonas. Também participou de maratonas internacionais, além de ser pioneiro na organização de grandes provas em São Paulo.

O dirigente também participava do conselho gestor do Pacto pelo Esporte, um acordo privado e voluntário entre empresas patrocinadoras do desporto do Brasil. O foco era contribuir para a profissionalização, com transparência e governança. Vale ressaltar que o grupo Pão de Açúcar incentivou a formação da 1ª equipe olímpica de triatlo do País para a Olimpíada de Sydney (2000).

Ação no Ceará

Dentro dos trabalhos de incentivo ao esporte de João Paulo Diniz, uma das últimas visitas divulgadas nas redes sociais foi na Comunidade do Pirambu, um dos bairros de Fortaleza, no Ceará. O referido projeto era uma Escolinha de Triathlon, descrito como “o mais impactante núcleo que conheci”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte