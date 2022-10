Jake Paul celebra vitória contra Anderson Silva e diz que espera ser respeitado no boxe

O influenciador e youtuber norte-americano Jake Paul celebrou a vitória contra o Anderson Silva, ex-campeão do UFC, no sábado (30), em Glendale, na Califórnia (EUA), em duelo válido pelo desafio de boxe.

“É surreal. Parece que estou vivendo num filme. Anderson me disse uma vez que eu poderia conquistar tudo aquilo que eu desejasse. Vocês já escreveram sobre isso. Parece um filme. E só de estar no ringue com ele, vendo seu coração, sua coragem, sua bravura, este é o campeão que eu admiro. Ele é uma grande inspiração.”

Na reta final do duelo, Jake Paulo aplicou um knockdown. A aplicação do golpe no 'momento certo' surpreendeu o youtuber, que elogiou a 'dureza' de Anderson Silva no combate.

“Nós trocamos golpes a noite inteira, e aquele golpe o pegou desprevenido quando ele estava vindo para cima de mim. Nós trocamos alguns golpes duros, e aquele nem foi o soco mais duro da noite, mas obviamente foi no momento certo. Eu fiquei surpreso com a dureza dele, porque eu estava derrubando vários sparrings em todo o camp com esses golpes no corpo, e alguns na cabeça.”

Jake Paul conquistou a 6ª vitória, desde que decidiu se aventurar nos ringues de boxe. Agora, o astro norte-americano espera 'ganhar algum respeito' no cenário.

“Mostrei algumas partes diferentes do meu arsenal, minhas defesas. Acho que essa luta definitivamente me fez ganhar algum respeito. Tenho somente dois anos e meio desde que comecei, ainda estou me aquecendo com o que posso conquistar. Essa foi a primeira luta na minha carreira onde me senti confortável no ringue. E, veja bem, ninguém faz as cinco primeiras lutas da carreira lutando oito rounds. Ninguém. […] Então, estou fazendo algo que ninguém fez antes, e só estou aprendendo ainda. Mas veremos o que acontece depois disso.”

O youtuber venceu Anderson Silva por decisão unânime dos jurados (77–74, 78–73 e 78–73).

