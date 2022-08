Ituano x Sport: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A noite desta terça-feira (9) será de mais uma rodada da Série B. Ituano e Sport se enfrentam no Novelli Júnior, a partir das 19h (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Jogando em casa, o Ituano segue na busca para subir na tabela, o time está na 12ª colocação. Já o Sport, que está de olho no G-4, com 31 pontos, deseja mais uma vitória fora de casa.

Palpites para o jogo

Onde assistir ao jogo do Sport de Recife hoje

A partida será transmitida no Sportv e no Premiere

Prováveis escalações

Ituano: Filipe; Lucas Dias, Rafael Pereira e Bernardo; Raí Ramos, Caíque, Kaio (Lucas Siqueira) e Mário Sérgio; Gabriel Barros, João Victor e Chrigor.

Sport: Carlos Eduardo; Ewerthon, Sabino, Fábio Alemão (Chico) e Lucas Hernandez; Ronaldo, Fabinho, Thiago Lopes, Denner, Luciano Juba; Kayke.

Ituano x Sport | Ficha Técnica

Local: Novelli Júnior, Itú - SP

Data: Terça-feira, 9 de agosto de 2022

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Junior (PR)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e João Brischilari (PR)

Quarto árbitro: José Souza (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)