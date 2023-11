Internacional cede o empate ao lanterna América-MG no Beira-Rio e é vaiado

O Internacional largou na frente com o artilheiro Enner Valencia, mas acabou cedendo o empate para o lanterna América-MG, por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com isso, perdeu oportunidade de se aproximar do G-6 e foi bastante vaiado no apito final.



Na última posição, com 20 pontos, o América já não vence há nove jogos. A fuga do rebaixamento já é algo bem distante. O Inter, por sua vez, chegou aos 39, longe de brigar por uma Libertadores Os jogadores deixaram o campo vaiados.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o América faz o clássico com o Atlético-MG no sábado, às 19h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). No domingo, às 16h, o Internacional visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Os gols

O time gaúcho começou pressionando o mineiro e precisou de apenas 14 minutos para abrir o marcador. Nico Hernández avançou pelo meio e cruzou. Enner Valencia subiu entre os zagueiros adversários para desviar de cabeça e fazer 1 a 0. Daniel Borges tentou responder, mas o arremate saiu pela linha de fundo.



O América empatou aos 28. Marlon pegou de fora da área com a perna direita e mandou no ângulo de Rochet, que apenas olhou a bola entrar.