Inglaterra x Alemanha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Eurocopa de 2021 tem um dos jogos mais esperados das oitavas de final nesta terça-feira (29), com o duelo entre as seleções da Inglaterra e Alemannha. A partida ocorre às 13h (de Brasília), em Wembley, o principal estádio inglês, com a transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

O confronto vale vaga nas quartas da competição continental. Em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação. Na persistência da igualdade, a decisão será nos pênaltis.

A equipe nacional que avançar terá pela frente o vencedor da outra chave: Ucrânia ou Suécia. Os times se enfrentam no mesmo dia, mas às 16h, no Hampden Park, na Escócia.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e o SporTV, com tempo real do Diário do Nordeste.

Histórico e rivalidade

O confronto é uma reedição da partida entre Inglaterra e Alemanha de 1966. Pela semifinal da Eurocopa, realizada em solo inglês na ocasião, a seleção da casa foi eliminada nos pênaltis após o atual técnico da equipe, o ex-zagueiro Gareth Southgate, perder a última cobrança da decisão.

O time alemão avançou e se sagrou campeão ao derrotar República Tcheca. A situação ficou marcada no futebol inglês como um fracasso, sempre lembrado pelo agora treinador. Dessa vez, novemante no país, a Inglaterra tenta a revanche para apagar essa situação histórica.

Escalação

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Luke Shaw; Declan Rice, Kalvin Phillips; Phil Foden, Mason Mount e Sterling; Harry Kane.

Técnico: Gareth Southgate.

Alemanha: Neuer; Ginter, Hummels e Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos e Gosens; Havertz, Müller e Gnabry.

Técnico: Joachim Löw.

Estratégias

Com o mando de campo favorável, a Inglaterra chega com mais confiança para a decisão. A missão é reverter um retrospecto negativo em Wembley: a Alemanha não perde no estádio para os ingleses há sete jogos.

"Vimos que a história pode ser criada e acho que os jogadores adoram esse desafio e devemos vê-lo como um desafio, em vez de temê-lo. Acho que é esse destemor que mantemos como equipe. Acho que é assim que os jogadores veem isso para o jogo", ,declarou Southgate.

A Alemanha chega pressionada pelos resultados na fase de grupos, quando ficou próxima da eliminação para a Hungria. O duelo também pode ser o último do treinador Joachim Löw, que se despede da seleção ao término da Eurocopa.

"É tudo ou nada a partir de agora. Temos estado erráticos, mas sabemos que podemos ser fortes se conseguirmos fazer algumas coisas certas em campo. Vai ser um tipo de jogo bem diferente contra a Inglaterra e devemos tirar proveito disso. A Inglaterra está em casa e terá de atacar. Será mais aberto do que contra a Hungria", avaliou o comandante alemão.

Inglaterra x Alemanha

Estádio: Wembley, na Inglaterra

Horário: 13h (de Brasília) desta terça-feira (29)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

VAR: Pol van Boekel (HOL)