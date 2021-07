Iatistas brasileiras Fernanda Oliveira e Ana Barbachan vencem 3ª regata no 49er em Tóquio

A dupla de iatistas brasileiras Fernanda Oliveira e Ana Barbachan venceu a terceira regata na categoria 470 feminino nesta quinta-feira (29) nas Olimpíadas de Tóquio. Apesar do bom resultado, as atletas terminaram a quarta regata em 10º lugar e caíram para a quinta colocação na classificação geral. Elas seguem na disputa pela medalha.

O Brasil teve representantes em outras provas de velas. As demais categorias disputadas foram laser masculino, RS: X feminino, Nacra 17, 49er masculino, Finn e 470 masculino.

Patrícia Freitas finalizou as regatas da categoria RS: X. Com os resultados conquistados, a brasileira conseguiu uma vaga na prova das medalhas, mas com sua pontuação não tem mais chances de pódio. Ela é a atual 10ª colocada no geral.

Masculino

Robert Scheidt também velejou. O bicampeão olímpico fez duas regatas e segue na briga por pódio. Atual quarto colocado no geral da categoria laser, o experiente brasileiro ainda tem mais duas provas antes da final, que vale medalha.

Na categoria Nacra 17, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino fizeram três regatas e estão na 11º posição. No 49er masculino, Marco Grael e Gabriel Borges aparecem em nono.

As duas últimas provas ficaram por conta de Jorge Zarif, que compete na categoria Finn, terminou em quinto e está em 12º no geral.

Já Henrique Haddad e Bruno Bethlem estão na disputa do 470 masculino. Eles finalizaram a quarta regata em 17º e, assim como Jorge, são os décimos segundos na classificação da categoria.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte