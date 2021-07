Hugo Calderano perde de virada para alemão no tênis de mesa e dá adeus aos Jogos Olímpicos

Primeiro mesatenista brasileiro a chegar nas quartas de final dos Jogos Olímpicos, o carioca Hugo Calderano não resistiu ao alemão Dimitrij Ovtcharov e foi eliminado na manhã desta quarta-feira (28) de Tóquio-2020. A derrota foi de virada, por 4 sets 2 (11/7, 11/5, 8/11, 7/11, 8/11 e 2/11), no Ginásio Metropolitano.

O tenista superou a própria campanha nas Olimpíadas do Rio-2016 e a de Hugo Hoyama em Atlanta-1996 - ambos caíram nas oitavas. O tênis de mesa entrou para programação das Olimpíadas desde os Jogos de Seul-1988.

O jogo

A partida começou bem equilibrada. O alemão venceu os dois primeiros pontos e, em momento tenso do jogo, Calderano tirou uma chiquita da cartola para passar à frente, 5 a 4.

Na segunda parcial, o brasileiro emplacou dois pontos no saque e liderou a contagem desde o início. Com jogo bem agressivo, Calderano chegou a fazer 8 a 4 na terceira parcial, mas tomou uma virada: 11 a 8 para Ovtcharov. Calderano sentiu o golpe e não teve força para buscar o resultado no fim.