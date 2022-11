Hope Solo, ex-seleção dos EUA, é presa por embriaguez ao volante e revela alcoolismo; veja vídeo

Ex-goleira da seleção dos Estados Unidos, Hope Solo foi detida por embriaguez ao volante. Ela estava com os dois filhos a bordo do carro. Uma reportagem do "Queen City News" divulgou vídeo com o momento da prisão em flagrante da americana. A cena, ocorrida em março deste ano, foi registrada pela câmera no peito do policial que fez a abordagem.

Parada em um estacionamento, a ex-jogadora dormia ao volante quando foi abordada pela polícia. A ex-camisa 1 resistiu ao pedido para deixar o veículo. As imagens mostram a ex-atleta com dificuldades para falar e sem colaborar com o trabalho policial. No banco de trás do carro, as crianças choravam.

Hope Solo foi algemada e presa em flagrante após resistir a abordagem. A ex-goleira admitiu que luta contra o alcoolismo e definiu o episódio como 'maior erro da vida'.

Hope se declarou culpada ao Tribunal Distrital do Condado de Forsyth por dirigir sob efeito de álcool. Ela foi condenada a 25 meses de prisão por embriaguez, condução perigosa, abuso infantil e resistência às autoridades. Desses, 24 com pena suspensa. A ex-atleta da seleção não terá de cumprir pena atribuída pela juíza Victoria Roemer, pois já cumpriu 30 dias no centro de reabilitação.