Guilherme Madruga ganha o Prêmio Puskás horas depois de ser anunciado no Cuiabá

Guilherme Madruga. O jogador, de apenas 23 anos, foi anunciado como novo reforço do Cuiabá, time da elite do futebol brasileiro, horas antes de conquistar o Prêmio Púskas pelo gol mais bonito da última temporada, durante a cerimônia do Fifa The Best. Na ocasião, ele ainda vestia a camisa do Botafogo-SP.



O gol em questão foi marcado na vitória do Botafogo-SP sobre o Novorizontino por 1 a 0, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 27 de junho. Guilherme Madruga, que foi parabenizado pela Confederação Brasileira de Futebol pelo prêmio, protagonizou um lance antológico, de fora da área, de bicicleta, que encobriu o goleiro Jordi e parou no fundo das redes.



"Estou muito feliz. Este é um momento mágico para mim e para a minha família. Fui anunciado pelo Cuiabá para jogar a elite do futebol brasileiro e agora consegui conquistar um prêmio que poucos tiveram o prazer de conseguir. Agradeço também o Botafogo-SP, por tudo o que fez por mim, e o Desportivo Brasil, que havia me emprestado", disse Guilherme Madruga.



O volante estava disputando o Puskas com o paraguaio Julio Enciso, do Brighton, da Inglaterra, e com o português Nuno Santos, do Sporting, de Portugal.

Carreira

Guilherme Madruga iniciou a carreira no Desportivo Brasil e jogou no Catanduva e Botafogo-SP antes de chegar ao Cuiabá. Pelo clube paulista, Madruga disputou 46 jogos com dois gols marcados e três assistências no ano passado.



O atleta é o sétimo reforço confirmado pelo clube do Mato Grosso na atual temporada. Anteriormente, o clube já havia anunciado as contratações do goleiro Mateus Pasinato, dos zagueiros Bruno Alves e Gabriel, do lateral-direito Railan, do meia Max e do atacante André Luís. Todos já treinam com o grupo e devem ficar à disposição do técnico Antônio Oliveira para a estreia no Campeonato Mato-grossense, marcada para o dia 20 de janeiro, contra o Primavera, na Arena Pantanal.