Guarany de Sobral tropeça contra Juventude Samas, perde por 2 a 0 e deixa liderança da Série D

O Guarany de Sobral tropeçou diante do Juventude Samas, no Estádio Pinheirão, em São Mateus do Maranhão, vice-lanterna do Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro, e deixou a liderança da competição. Cris Maranhanense marcou os dois gols da partida em favor dos dono da casa.

Com o revés e o triunfo do 4 de Julho-PI, o Guarany de Sobral caiu uma posição. A equipe sobralense ocupa, agora,a 2ª colocação, com 15 pontos.

O Bugre volta a campo no próximo sábado (31) contra o Imperatriz, no Estádio do Junco, em Sobral. O duelo é válido pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.