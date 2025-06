Gramado do Castelão passará por revitalização durante pausa para o Super Mundial

O gramado da Arena Castelão passará por uma revitalização durante a pausa da Série A do Brasileirão entre os meses de junho e julho. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (13), pela Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte).

O gramado passará por procedimentos como corte raso, recolhimento da palhada, cortes verticais, aeração, recolhimento dos tubetes, cobertura com areia, calagem, adubação, controle da irrigação, corte helicoidal, adubação foliar, fitossanitário e adubação mineral.

Os trabalhos de revitalização da Arena Castelão seguem normalmente na pausa de jogos que teremos. Seguimos com os cuidados dos agrônomos e com os cuidados orientados pela consultoria que é realizada pelo escritório de agronomia Maristela Kuhn. Rogério Pinheiro Secretário de esporte

O próximo jogo na Arena Castelão deve ser o Clássico-Rei válido pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida entre Fortaleza e Ceará deve acontecer no dia 13 de julho, de acordo com a tabela básica do Campeonato Brasileiro.