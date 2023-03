GP do Bahrein na F1 2023: confira horário, onde assistir e grid de largada

Os 20 pilotos da Fórmula 1 entram em pista neste domingo (5), às 12h de Brasília, no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir (BRN), para disputar o Grande Prêmio (GP) do Bahrein. É o primeiro GP da temporada 2023 da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial.

Esta será a primeira das 23 etapas a serem disputadas na Fórmula 1 na temporada 2023. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o grande campeão da temporada de 2022 da Fórmula 1 e surge mais uma vez como o grande favorito para a conquista do título mundial.

De acordo com informações do jornalista Rafael Lopes, do Grupo Globo, esta será a quinta vez em que o Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir (BRN), abrirá uma temporada da Fórmula 1.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela Band e pela F1 TV.

GRID DE LARGADA

Max Verstappen | Holanda | Red Bull | 1min29s708 Sérgio Pérez | México | Red Bull | 1min29s846 Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1min30s000 Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 1min30s154 Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin | 1min30s336 George Russell | Inglaterra | Mercedes) | 1min30s340 Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 1min30s384 Lance Stroll | Canadá | Aston Martin | 1min30s836 Esteban Ocon | França | Alpine | 1min30s984 Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas | 1min30s991 Lando Norris | Inglaterra | McLaren | 1min31s381 Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo | 1min31s443 Zhou Guanyu | China | Alfa Romeo | 1min31s473 Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri) | 1min32s510 Alexander Albon | Tailândia | Williams | 1min32s847 Logan Sargeant | Estados Unidos | Williams | 1min31s652 Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas | 1min31s892 Oscar Piastri | Austrália | McLaren | 1min32s101 Nick De Vries | Holanda | Alpha Tauri | 1min32s121 Pierre Gasly | França | Alpine | 1min32s181

GP DO BAHREIN 2023 | FICHA TÉCNICA

Local: Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir (BRN)

Data: 05/03/2023 (domingo)

Horário: 12h (de Brasília)

Pole position: Max Verstappen (HOL/Red Bull)