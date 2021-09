GP da Holanda de Fórmula 1: saiba data, horários e curiosidades

Foram 36 anos de espera até que a Fórmula 1 voltasse para a Holanda, em Zandvoort, com a devida empolgação do público local. Com o GP da Holanda, o ídolo do país, Max Verstappen, enfim pode correr em casa e, na atual temporada, com chances reais de conquistar o título da corrida.

Na pontuação geral, Verstappen tem 199.5 pontos, apenas 3 atrás do líder Lewis Hamilton. O treino classificatório deste sábado (4) e a corrida de domingo (5) são fundamentais para as intenções do holandês. Caso vença o GP da Holanda, assume a ponta na classificação geral, faltando nove provas para o fim do campeonato.

Treinos de sexta (3)

Os treinos desta sexta-feira (3), que marcaram o retorno da Fórmula 1 à Holanda, foram marcados por tumulto e resultados inesperados. Erros e problemas mecânicos reduziram a duração do primeiro treino livre e causaram duas interrupções durante o segundo, que mal contou com Lewis Hamilton na pista de Zandvoort. O monegasco Charles Leclerc acabou registrando o melhor tempo do dia, diante da festiva e empolgada torcida holandesa nas arquibancadas.

A Ferrari acabou se tornando o grande destaque do desta sexta, com os dois melhores tempos das sessões livres. Leclerc foi o mais veloz, com 1min10s902, logo à frente do espanhol Carlos Sainz Jr., com 1min11s056, ambos no segundo treino. O espanhol da Ferrari também foi bem na atividade que abriu o dia, com o terceiro melhor tempo daquela sessão.

O terceiro mais rápido do dia foi o surpreendente Esteban Ocon. O francês da Alpine anotou 1min11s074, seguido pelo finlandês Valtteri Bottas (1min11s132), da Mercedes, do anfitrião Max Verstappen (1min11s264), da Red Bull, e do espanhol Fernando Alonso (1min11s280), companheiro de Ocon na Alpine.

CALENDÁRIO DO GP DA HOLANDA

SÁBADO (4):

Treino livre 3, às 7h

Treino classificatório, às 10h

DOMINGO (5):

Corrida: 10h

CURIOSIDADES

A Holanda não recebe uma etapa da categoria desde 1985. A volta estava marcada para 2020, mas a pandemia acabou causando o cancelamento da prova. O traçado do Circuito de Zandvoort é completamente novo, após grande reforma. O traçado é marcado por duas curvas inclinadas, com muita velocidade, porém com menos chances de ultrapassagens. A pista tem apenas 4.259 metros, sendo a segunda menor do calendário. Fica atrás apenas do estreito circuito de rua de Mônaco.

Entre as curiosidades da pista, a curva mais famosa do circuito, a Tarzan, tem duas versões para a sua criação. Alguns especialistas dizem que era apenas o nome da máquina usada para construir o circuito, por isso levou esse nome. Já outros costumam afirmar que era o apelido de um homem que aceitou ceder parte do seu terreno em troca de dar o próprio nome à curva: Tarzan.