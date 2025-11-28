Goleiro Brenno fala sobre carreira, reação na Série A e afirma: 'Palermo chegou na hora certa'

Em um curto espaço de tempo, a vida pode dar muitas voltas e assim como nos filmes, um personagem sem tanto destaque pode se tornar protagonista com as reviravoltas do roteiro. No filme do Fortaleza em 2025, o goleiro Brenno, antes contratado para ser reserva do inquestionável João Ricardo, hoje está sob os holofotes da posição no Tricolor do Pici.

Com contrato até 2027, a chegada do camisa 12 foi pensada como uma facilidade de projeção para o Tricolor de Aço de médio a longo prazo. Unido a isso, incluia o retorno para o Brasil, já que ele atuava em Bari, na Itália, a boa formação nas categorias de base do Grêmio e a idade dele — 25 anos — como outros fatores para o tempo de contrato mais longo.

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Brenno sabia que só seria acionado em alguma situação atípica, já que a troca de goleiro só acontece em situações que algo dá errado no meio do caminho. A lesão de João Ricardo no ombro direito tirou o atleta da temporada e, no meio de um momento ruim para o companheiro, Brenno precisou se manter firme no gol tricolor.

“Lógico que ninguém quer que o companheiro se machuque ou que fique ausente por lesão, mas acabou acontecendo e graças a Deus pude estar preparado. […] O goleiro para ter uma oportunidade é quando as coisas não vão bem. Então, é mais um aspecto que, para quem tá (sic) entrando e assumindo a posição, tem mais esse desafio para encarar. E, graças a Deus, eu me preparei bem até aqui e tenho continuado, dando o meu melhor no dia a dia, nos treinamentos para conseguir ajudar a equipe.” Brenno Goleiro do Fortaleza

Legenda: Brenno tem 25 anos e contrato com o Fortaleza até 2027. Foto: Ismael Soares/SVM

Na temporada, são 16 jogos pelo Fortaleza, sendo 12 no Brasileirão, dois no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. Mesmo jovem, a maturidade e mudança de comportamento ao longo deste ano é nítido em quem acompanha o Fortaleza. Para ele, manter uma sequência de partidas é importante para criar uma “casca”. Isso, unido aos treinamentos diários.

“Acho que o goleiro ainda conta muito a questão da experiência, de amadurecimento e de idade. E isso, é só o jogo que te vai que vai te dar mesmo. Tu (sic) busca se preparar todos os dias nos treinamentos, mas tem coisa que só a vivência no jogo vai dar, principalmente, para o goleiro. A gente se dedica muito nos treinos, todos os dias ali com o Bosco, com o Guto, com os outros goleiros também. E tem sido importante esse trabalho e graças a Deus, as coisas têm andado”,

explicou.

O goleiro fica em uma posição estratégica, que facilita visualizar algumas questões na partida e que ele pode repassar para os companheiros. E isso só é sentido em campo, entre os atletas. Brenno pontua que as orientações fazem parte das conquistas de um bom goleiro, se unindo as boas defesas.

“Às vezes você acaba salvando o gol ou salvando uma jogada de perigo sem nem encostar na bola, sabe? Às vezes por uma orientação que tu dá para um zagueiro ou para uma orientação que tu dá para um lateral. Só que às vezes isso passa desapercebido. Quem tá de fora olhando não enxerga e para mim isso é tão importante quanto pegar um pênalti ou fazer uma defesa, porque às vezes essa orientação, esse direcionamento que tu dá ali para a tua defesa acaba salvando um gol mesmo, assim como uma defesa do goleiro.” Brenno Goleiro do Fortaleza

Legenda: Brenno, goleiro do Fortaleza, já fez 16 jogos pelo Tricolor em 2025. Foto: Ismael Soares/SVM

Nas mudanças do Fortaleza em 2025, o Brenno vivenciou todas: saída de Vojvoda, chegada de Renato Paiva, saída do treinador português e a inesperada contratação de Martín Palermo, que revolucionou o elenco e mantém o Tricolor de Aço vivo na luta contra o rebaixamento. Na visão do goleiro, Palermo chega como a injeção de ânimo que faltou nos nove meses que antecederam a vinda dele, que desde setembro dá um novo sentimento ao coração do torcedor leonino.

“Palermo era o que a gente precisava, no momento que a gente precisava. Acho que ele é a pessoa certa, que chegou no momento certo para nos ajudar. Ele, toda a comissão, desde que eles chegaram, passaram muita confiança para a gente e diante do momento difícil que a gente enfrentava, tentou mudar na nossa cabeça e colocar confiança para dentro de nós, jogadores, que a gente podia mudar esse cenário. E ainda não conquistamos nada, mas com muito trabalho, se Deus quiser, a gente vai conseguir o nosso objetivo que é permanecer na Série A”,

afirmou.

Faltam três partidas para o Leão do Pici encerrar a temporada e sabermos o destino dele em 2026. Domingo é mais um dia para o Fortaleza viver um novo duelo como uma final. Contra o Atlético-MG, de volta a Arena Castelão, que já tem mais de 41 mil torcedores confirmados, a presença do torcedor é o bálsamo dos atletas. As cobranças e críticas em tom enérgico são compreendidas pelo atleta, que classifica como crucial ter a torcida mais próximo nessa reta final.

“Um clube não existe sem sua torcida. Eles são o ativo mais importante que um clube tem. E com eles ao nosso lado, lógico que nesse nessa temporada de oscilações, eles tiveram um momento para cobrar, que também é justo, que se cobre. Mas agora nesses últimos três jogos, principalmente esses dois em casa, nós precisamos muito do apoio deles. Precisamos que eles lotem o Castelão para nos dar essa força a mais, porque sem dúvida eles nos incentivam e nos ajudam muito em campo. Precisamos muito da ajuda deles, desse apoio, para se Deus quiser dar tudo certo”,

ressaltou.

Legenda: Brenno chegou com projeção em médio e longo prazo até assumir titularidade, após lesão de João Ricardo. Foto: Ismael Soares/SVM

A pressão do final de temporada também precisa ser explorada, pensando no psicológico dos atletas. Brenno se apega na religião, família e no trabalho mental proposto pelo clube, como rocha e manter a frieza que necessita um goleiro durante qualquer duelo.

“Busco muito esse alicerce em Deus, como cristão tenho a minha fé em Deus e busco esse alicerce assim n’Ele. Também na minha família, minha esposa, meus filhos e meus pais, e também no trabalho aqui dentro do Fortaleza do Eric, que faz uma performance mental assim nesse sentido. Ele nos ajuda muito, tem esse trabalho individual específico quanto a isso. E para nós é muito importante essa soma de tudo isso e quanto mais coisas vierem para ajudar, é super válido”. Brenno Goleiro do Fortaleza

2025, na visão do goleiro, será o ano da superação pessoal e profissional. No futuro, o Brenno só quer seguir firme e que as coisas sigam dando certo. O Fortaleza enfrenta o Galo às 18h30 na Arena Castelão, neste domingo (30) e o desejo dele é que

“vamos continuar lutando com tudo que a gente tem para manter Fortaleza na Série A.”

ASSISTA ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: