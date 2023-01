Gol de Richarlison na Copa do Mundo está entre os 11 indicados ao Prêmio Puskas

A Fifa divulgou nesta quarta-feira, (13), a lista dos concorrentes ao Prêmio Puskas, que elege o gol mais bonito de cada ano do futebol mundial. Um dos lances indicados é o golaço de voleio marcado pelo atacante Richarlison com a camisa da seleção brasileira, durante a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na rodada de estreia da Copa do Mundo do Catar.



O jogador do Tottenham concorrerá com mais dez jogadores que marcaram belos gols ao longo de 2022. Além do golaço brasileiro, outro lance da Copa entrou na lista: o gol de Mbappé que levou a final entre França e Argentina para a prorrogação.

A França é o país com mais representantes na disputa. O lateral-esquerdo Theo Hernandez, que também jogou a Copa, está concorrendo por um gol marcado pelo Milan.



Dimitri Payet concorre por um gol marcado em chute de primeira de fora da área após cobrança de escanteio, em duelo entre Olympique de Marselha e PAOK, e Amandine Henry, do Lyon, entrou na briga por uma linda finalização de fora da área contra o Barcelona pela Liga dos Campeões Feminina.



Além de Henry, há outras duas representantes do futebol feminino na lista: Alessia Russo e seu gol de calcanhar pela Inglaterra contra a Suécia na Eurocopa Feminina e a pintura de Salma Paralluelo, do Barcelona, após lindo drible passando por duas adversárias do Barcelona



O italiano Mario Balotelli também está concorrendo, por um gol de letra pelo Adana Demirspor. Há também um acrobático do australiano Alou Kuol contra o Iraque na Copa Asiática Sub-23 e um chute de primeira de Francisco González Metilli, do Córdoba, no Campeonato Argentino. O lance de Metilli é o único protagonizado no futebol sul-americano. Outro indicado é Marcin Olesky, que fez de voleio pelo Warta Poznan no Campeonato Polonês de amputados.

VEJA A LISTA COMPLETA DE CANDIDATOS AO PRÊMIO PUSKAS:

Mario Balotelli (Itália) - Adana Demirspor



Amandine Henry (França) - Lyon



Théo Hernández (França) - AC Milan



Alou Kuol (Austrália) - Seleção australiana Sub-23



Kyllian Mbappé (França) - Seleção francesa



Francisco González Metilli (Argentina) - Córdoba



Marcin Oleksy (Polônia) - Warta Poznan



Salma Paralluelo (Espanha) - Villarreal



Dimitri Payet (França)- Olympique de Marselha



Richarlison (Brasil) - Seleção brasileira



Alessia Russo (Inglaterra) - Seleção inglesa