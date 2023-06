Gabriel Medina é derrotado por Samuel Pupo e está eliminado da etapa brasileira da WSL

Na Liga Mundial de Surfe, Gabriel Medina foi eliminado na repescagem da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, pelo também brasileiro Samuel Pupo na manhã desta sexta-feira, (30). O tricampeão mundial encerrou a bateria eliminatória com 11 pontos, um a menos que Samuel e se despediu da etapa brasileira.

Gabriel Medina teve dificuldade diante de Samuel Pupo e acabou levando a pior. O surfista tricampeão mundial pegou 12 ondas, sendo as duas melhores avaliadas com as notas 5 e 6, respectivamente. Por outro lado, Samuel teve menos ondas, 10, mas conseguiu executá-las melhor, sendo 6.83 e 5.17 suas melhores notas, que garantiram sua vaga nas oitavas de final.

Além de Gabriel Medina, o brasileiro Caio Ibelli também foi eliminado da etapa de Saquarema. Jadson André e Samuel Pupo avançaram e vão disputar as oitavas de final.

João Chianca, Filipe Toledo, Yago Dora, e Ítalo Ferreira são os brasileiros que avançaram em primeiro lugar nos primeiros dias de disputa e que já estão nas oitavas de final.

VEJA NOTAS DE GABRIEL MEDINA

- Onda 1: 0.60

- Onda 2: 0.33

- Onda 3: 0.80

- Onda 4: 0.40

- Onda 5: 0.50

- Onda 6: 0.80

- Onda 7: 5.00

- Onda 8: 6.00

- Onda 9: 0.40

- Onda 10: 1.57

- Onda 11: 4.67

- Onda 12: 1.13

LEIA MAIS Jogada Cearense Silvana Lima é eliminada da etapa brasileira da WSL, em Saquarema

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto