Cearense Silvana Lima é eliminada da etapa brasileira da WSL, em Saquarema

A surfista cearense Silvana Lima foi eliminada no primeiro dia do Rio Pro, a etapa brasileira do Circuito Mundial da World Surf League (WSL), a Liga Mundial de Surfe. Natural de Paracuru, Silvana caiu na repescagem da disputa contra a havaiana Carissa Moore.

Nas águas da Praia de Itaúna, em Saquarema, a brasileira alcançou uma pontuação total de 10,00 pontos. A adversária havaiana, porém, atingiu o somatório de 10,50, ficando à frente de Silvana Lima e eliminando a cearense da competição.

ETAPA BRASILEIRA DA WSL

A etapa de Saquarema da Liga Mundial de Surfe (WSL) começou nesta sexta-feira (23) e vai até o dia 1º de julho. No Rio de Janeiro, os surfistas vão em busca da classificação à etapa final e, consequentemente, das vagas nas Olimpíadas de Paris em 2024.