Gabriel Lacerda se torna o maior zagueiro-artilheiro do Ceará em uma edição de Brasileirão

O zagueiro Gabriel Lacerda tem despontado cada vez mais como um bom talento do Ceará. O jovem novamente apareceu de forma decisiva, desta vez marcando o gol de empate com o Bragantino, no último lance, no último domingo (18). Gol que escreveu o nome do jogador na história do clube como o maior zagueiro-artilheiro do Ceará em uma edição de Série A nos pontos corridos.

Levantamento feito pelo Diário do Nordeste constatou que nenhum outro zagueiro marcou tantos gols com a camisa Alvinegra em uma única edição de Campeonato Brasileiro nos pontos corridos.

Até aqui, o defensor de 22 anos atuou em 16 jogos, sendo 15 como titular e já marcou quatro gols. Ele supera até mesmo os atacantes do atual elenco e é o goleador do Vovô no Brasileirão 2021, ao lado do atacante Rick, também revelado na base do clube.

Legenda: Gabriel Lacerda foi novamente decisivo para o Ceará Foto: Felipe Santos/CearaSC

Outro zagueiro do Ceará também já marcou quatro gols no Campeonato Brasileiro. Porém, o experiente Luiz Otávio balançou as redes adversárias em anos distintos, com os gols divididos em 2018 (1), 2019 (2) e 2020 (1). Neste ano, o capitão do Vovô ainda não marcou nenhuma vez.

Além da contribuição ofensiva, Gabriel Lacerda tem se mostrado cada vez mais seguro no sistema defensivo, com solidez na marcação e nos desarmes. Em ótima fase, ele está pedindo passagem no time titular do técnico Tiago Nunes, que tem o desafio de encaixá-lo em uma zaga que já conta com Messias e Luiz Otávio.

O próximo desafio de Gabriel Lacerda e do Ceará será contra o Palmeiras, às 19 horas desta quarta-feira (20), em jogo adiado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado na Arena Castelão.