Gabigol se hospeda em resort no Ceará com diárias a partir de R$ 5 mil

O jogador do Flamengo Gabigol está curtindo férias em um resort do Ceará, na Taíba (Litoral Oeste). Segundo o jornal Extra, ele está acompanhado de três amigos. No fim de semana, o atleta postou uma imagem nos Stories em que aparece parte do quarto onde está hospedado.

O hotel escolhido pelo craque tem diárias a partir de R$ 5 mil no fim de semana - no quarto mais simples. Para se hospedar no quarto mais luxuoso do hotel, é necessário desembolsar R$ 32 mil para um fim de semana para duas pessoas.

O empreendimento é um dos hotéis mais luxuosos do litoral cearense. Ele está localizado na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, a 75 km de Fortaleza. São 36 acomodações divididas em vilas. O resort ainda garante atendimento exclusivo, alta gastronomia cearense e muito requinte.

Seleção

Em novembro desse ano, Gabigol admitiu ter sentido raiva após não ser convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

“Não ficou [nada de rancor]. Por meia hora, deu raiva, mas passou de meia hora e já estava tudo tranquilo”, disse ele no Altas Horas, da TV Globo.

