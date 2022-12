Saiba quem é Fábio Rabin, humorista detido no Catar

O humorista brasileiro Fábio Rabin foi detido no Catar, na tarde desta segunda-feira (5), enquanto estava a caminho do Estádio 974 para assistir à partida da seleção brasileira contra a Coréia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Segundo o Uol Esporte, Rabin ficou numa tenda montada nos arredores do estádio, para onde a polícia local leva torcedores alcoolizados — por lei, é proibido consumir bebida alcoólica no país. Além disso, o portal informou que o brasileiro chorava bastante e apresentava um discurso um tanto quanto incoerente aos policiais.

Nas redes sociais, Rabin pediu desculpas aos seguidores pelo "susto" e disse que "o importante é que o Brasil goleou" a Coréia do Sul. "Tentei me comunicar com os locais aqui, não consegui, para falar do meu ingresso, sobre o setor que eu estava, não deu certo. Acabei ficando preso numa salinha, me desesperei", desabafou o humorista.

Contudo, embora, depois, tenha minimizado a situação, ele gravou uma transmissão ao vivo horas antes se mostrando bastante abalado, temendo pela vida. O vídeo repercutiu no Twitter:

Negou embriaguez

Ao Uol, no local, Rabin negou ter se embriagado. Porém, no momento da abordagem, o portal apurou com amigos do artista que ele havia bebido o suficiente para mal conseguir andar.

A esposa do humorista, Camila Pinheiro, falou nas redes sociais que soube da detenção do marido da mesma forma que os seguidores dele. "Já passei mal, não sei nem explicar o nível de estresse que passei hoje aqui. Fiquei sabendo do mesmo jeito que vocês: que aconteceu alguma coisa no Catar, que prenderam o Fábio, que ele fez a live chorando e pedindo ajuda", desabafou.

Quem é Fábio Rabin?

Fábio Rabin Copeliovitch é ator, humorista, apresentador e ex-VJ da MTV Brasil. Ele é conhecido por fazer apresentações de stand-up comedy por todo o Brasil.