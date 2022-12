Maldição do 7x1? Alemanha não passa da fase de Grupos desde o goleada contra o Brasil

A Alemanha parece viver uma 'maldição' após o 7x1 em cima da Seleção Brasileira, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, na qual foi campeã contra a Argentina no Maracanã.

Depois que humilhou o Brasil e levantou a taça pela 4º vez em Copas, a 'Mannschaft' foi eliminada duas vezes seguidas na fase de grupos: 2018 e 2022.

Que fase!

Depois do título de 2014 no Brasil, a Alemanha disputou seis partidas, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Os alemães marcaram oito gols e levaram nove. No Mundial de 2018, a Alemanha venceu a Suécia, mas perdeu para México e Coreia do Sul.

O novo vexame coloca a geração campeã de 2014 na berlinda. Jogadores como o goleiro Neuer e o atacante Thomas Muller devem ter disputado sua última Copa do Mundo.



Neste ano, derrota na estreia para o Japão, empate com a Espanha e vitória diante d Costa Rica, mas os alemães ficaram fora das oitavas de final pelo critério do saldo de gols.