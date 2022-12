Thomas Müller diz que eliminação da Alemanha na 1ª fase é 'uma catástrofe absoluta'

O veterano atacante alemão Thomas Müller lamentou profundamente a eliminação da 'Mannschaft' nesta quinta-feira, apesar de ter vencido a Costa Rica por 4 a 2, quatro anos depois de a Alemanha também ter sido eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia.

"É uma catástrofe absoluta. É incrivelmente amargo, porque nosso resultado poderia ter sido suficiente. É uma sensação de impotência",explicou o atacante do Bayern de Munique, que Müller fez parte da equipe campeã mundial no Brasil em 2014.

Vitória amarga

Os jogadores comandados por Hansi Flick cumpriram sua parte ao vencer a Costa Rica por 4 a 2, mas não contavam com a inesperada vitória de virada do Japão diante da Espanha (2x1), que colocou os Samurais Azuis nas oitavas definal como primeiros do Grupo E e a 'Roja' como vice-líder.

A Alemanha, tetracampeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014) terminou a fase de grupos em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos da Espanha (mas com um saldo inferior ao dos espanhóis). O Japão acabou em primeiro, com 6 pontos e a Costa Rica em último,com 3.