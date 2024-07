Futebol masculino nas Olimpíadas 2024: veja programação de jogos

Uma das modalidades mais aguardadas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o futebol masculino promete uma disputa acirrada em busca da medalha de ouro. Estrelas como o lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain (PSG), e os atacante Julian Alvarez, do Manchester City-ING, e Lacazette, do Lyon-FRA, foram convocadas e aumentaram o nível da competição. E o Diário do Nordeste mostra a agenda de jogos.

Vale ressaltar que a Seleção Brasileira não está presente na categoria. O time não conseguiu se classificar no Pré-Olímpico da América do Sul, que contou com Argentina e Paraguai classificados.

As demais seleções presentes nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 são: Egito, Estados Unidos, Espanha, França, Guiné, Iraque, Israel, Japão, Mali, Marrocos, Nova Zelândia, República Dominicana, Ucrânia e Uzbequistão. Onde assistir As partidas do futebol masculino nos Jogos de Paris 2024 serão transmitidos na Rede Globo, na TV Aberta, nos canais SporTV, na TV Fechada, no site do ge, além da CazéTV, no YouTube. Agenda de jogos do futebol masculino nos Jogos de Paris de 2024 Grupo A | França, Estados Unidos, Nova Zelândia e Guiné 24.07 (quarta) - Guiné 1x2 Nova Zelândia | Allianz Riviera

24.07 (quarta) - França 3x0 Estados Unidos | Velódrome

27.07 (sábado) - Nova Zelândia x Estados Unidos | Velódrome, às 14h

27.07 (sábado) - França x Guiné | Allianz Riviera, às 16h

30.07 (terça) - Nova Zelândia x França | Velódrome, às 14h

30.07 (terça) - Estados Unidos x Guiné | Geoffroy Guichard, às 14h Grupo B | Argentina, Marrocos, Ucrânia e Iraque 24.07 (quarta) - Argentina 1x2 Marrocos | Geoffroy Guichard

24.07 (quarta) - Iraque 2x1 Ucrânia | Lyon

27.07 (sábado) - Argentina x Iraque | Lyon, às 10h

27.07 (sábado) - Ucrânia x Marrocos | Geoffroy Guichard, às 12h

30.07 (terça) - Ucrânia x Argentina | Lyon, às 12h

30.07 (terça) - Marrocos x Iraque | Allianz Riviera, às 12h Grupo C | Espanha, Egito, República Dominicana e Uzbequistão 24.07 (quarta) - Uzbequistão 1x2 Espanha | Parc des Princes

24.07 (quarta) - Egito 0x0 República Dominicana | Le Beaujoire

27.07 (sábado) - República Dominicana x Espanha | Stade de Bourdeax, às 10h

27.07 (sábado) - Uzbequistão x Egito | Le Beaujoire, às 12h

30.07 (terça) - República Dominicana x Uzbequistão | Stade de Bourdeax, às 10h

30.07 (terça) - Espanha x Egito | Parc des Princes, às 10h Grupo D | Japão, Paraguai, Israel e Mali 24.07 (quarta) Japão 5x0 Paraguai | Stade de Bourdeax

24.07 (quarta) Mali 1x1 Israel | Parc des Princes

27.07 (sábado) - Israel x Paraguai | Parc des Princes, às 14h

27.07 (sábado) - Japão x Mali | Stade de Bourdeax, às 16h

30.07 (terça) - Israel x Japão | Le Beaujoire, às 16h

30.07 (terça) - Paraguai x Mali | Parc des Princes, às 16h Quartas de final 02.08 (sexta), 10h - 1ºB x 2ºA (Jogo 1)

02.08 (sexta), 12h - 1ºD x 2ºC (Jogo 2)

02.08 (sexta), 14h - 1ºC x 2ºD (Jogo 3)

02.08 (sexta), 16h - 1ºA x 2ºB (Jogo 4) Semifinais 05.08 (segunda), 13h - Venc. Jogo 4 x Venc. Jogo 3 (Semifinal 1)

05.08 (segunda), 16h - Venc. Jogo 1 x Venc. Jogo 2 (Semifinal 2) Disputa do bronze 08.08 (quinta), 12h - Perd. Semifinal 1 x Perd. Semifinal 2 Final | disputa do ouro 09.08 (sexta), 13h - Venc. Semifinal 1 x Venc. Semifinal 2