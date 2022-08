Fulham x Liverpool: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Liverpool inicia jornada na Premier League neste sábado (6), às 8h30 (horário de Brasília), contra o Fulham. O jogo marca o retorno dos Cottagers à elite do futebol inglês. A partida que abre a temporada 2022/23 acontece no estádio Craven Cottage, em Lodres (ING).

Depois de conquistar o título da Championish, segunda divisão inglesa, o Fulham terá o apoio do seu torcedor na 1ª rodada do campeonato inglês. Já os atuais vice-campeões da Premier League e da Champions League, os Reds tem os reforços do atacante Darwin Nuñez e do meia Fábio Carvalho, que vai encarar seu ex-clube.

Palpite

Onde assistir

O confronto vai ser transmitido pela ESPN e Star+.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Mbabu, Adarabioyo, Ream e Robinson; Palhinha e Reed; Reid, Andreas Pereira e Kebano; Mitrovic. Técnico: Marco Silva.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Salah, Firmino (Darwin Nuñez) e Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp.

Ficha técnica | Fulham x Liverpool

Local: Estádio Craven Cottage, em Londres (ING)

Data: 06/08/2022 (sábado)

Horário: 8h30 (de Brasília)

Árbitro: Andy Madley (ING)

Assistentes: Dan Cook e Derek Eaton