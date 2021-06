Fortaleza x Fluminense: saiba tudo sobre o jogo e prováveis escalações

Um duelo de tricolores invictos, que estão na parte de cima da tabela e que podem, contra um adversário direto, ficar em situação ainda mais confortável na classificação do Brasileirão. É assim que Fortaleza e Fluminense chegam para o duelo deste domingo (20), às 18h15min, na Arena Castelão.

Líder do Campeonato Brasileiro após quatro rodadas, o Leão do Pici vive ótimo momento e tem a chance de manter a ponta da tabela jogando em casa, onde venceu os dois jogos que fez até aqui pela competição (5 a 1 sobre o Internacional e 1 a 0 sobre o Sport).

Mais que isso, pode ampliar a sequência de invencibilidade que tem na temporada. Já são 20 partidas seguidas sem nenhuma derrota sequer, com destaque especial para o bom momento sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, que está invicto, com oito vitórias e três empates em 11 jogos.

Vencer o Fluminense significa ampliar a vantagem sobre o rival carioca para cinco pontos, além de assegurar mais uma rodada na liderança do campeonato, já que, nesta rodada, o Fortaleza não perde a primeira colocação em caso de vitória.

DÚVIDAS DE VOJVODA

Legenda: Vojvoda rodou o elenco do Fortaleza para evitar desgaste físico Foto: Thiago Gadelha / SVM

Mas o técnico Juan Pablo Vojvoda tem dúvidas para montar a equipe. O meia Lucas Crispim ficou fora dos dois últimos jogos por conta de desgaste muscular e um possível retorno ainda é dúvida. Carlinhos é quem tem sido utilizado na ala esquerda, mas o camisa 6 foi mal contra o Atlético-GO e há possibilidade de mudança no setor. Luiz Henrique é um dos candidatos à vaga.

O ataque na última partida foi formado por Wellington Paulista e Romarinho, com David e Robson no banco. É bem provável, entretanto, que as duplas troquem de lugar, com WP9 e Romarinho iniciando como opções.

O que não deverá sofrer alterações é o sistema defensivo. Tinga, Titi e Benevenuto têm formado um trio muito sólido, passando extrema segurança lá atrás e também ajudando na construção de jogadas ofensivas.

FLUMINENSE EMBALADO

Legenda: Nino é dúvida no Fluminense Foto: Mailson Santana / Fluminense FC

Assim como o Fortaleza, o Fluminense também vive bom momento. O Tricolor Carioca é o 5º colocado e também está invicto, com duas vitórias e dois empates nos jogos iniciais. Além disso, eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, o que garantiu incremento no calendário, injeção financeira e de confiança para o restante da temporada.

O técnico Roger Machado tem feito bom trabalho com uma equipe que, se em alguns momentos não entrega um futebol brilhante, ao menos é competitiva. Foi assim na recente vitória por 1 a 0 sobre o Santos, pela Série A, em que o time triunfou mesmo jogando mal.

O desfalque fica por conta do volante Yago Felipe, que levou o terceiro cartão amarelo da série e está suspenso. Wellington e André são as opções para substituir o meio-campista. O zagueiro Nino, que ficou fora do duelo contra o Peixe por conta de gastroenterite, é dúvida.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Internacional

Local: Arena Castelão, em Fortaleza - CE

Data: 20/06/2021

Horário: 18h15min

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Carlinhos (Lucas Crispim/Luiz Henrique); Robson (Wellington Paulista) e David (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino (Manoel), Luccas Claro e Egídio; Martinelli, André (Wellington) e Nenê; Gabriel Teixeira, Caio Paulista e Fred. Técnico: Roger Machado